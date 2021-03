Turchia, il cane sta male: bimba di 9 anni fa 2 chilometri a piedi con l’animale in spalla per cercare aiuto

Twitter

Il suo cane, Pamuk, stava male da qualche giorno. Così, dopo aver saputo che nel vicino villaggio di Düzpelit era arrivato un veterinario per visitare una mucca, ha camminato sulla neve per oltre due chilometri con l'animale in spalla per chiedergli aiuto. Una storia di dedizione che arriva dalla Turchia e la cui protagonista è Cemre, una bambina di 9 anni. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso veterinario, Ogün Öztürk, che su Twitter ha pubblicato la foto della piccola e del suo cagnolino.