Torino, gattino intrappolato nelle cantine di un palazzo sequestrato: "Non possiamo liberarlo, ci sono i sigilli"

E' caduto nelle cantine di uno dei palazzi dell'ex Moi di Torino (il villaggio olimpico da tempo occupato da famiglie di profughi emigranti), ma non può essere liberato perché la struttura è sotto sequestro e non possono essere rotti i sigilli senza autorizzazione: è la storia di questo gattino randagio che da qualche giorno è prigioniero in un sottoscala. A lanciare l'appello la onlus Progetto A-Mici animali : "Stiamo gettando del cibo attraverso una feritoia nelle grate di ferro, ma piange e non può resistere a lungo in quelle condizioni ".

"Il gatto è stato trovato - scrive su Facebook l'associazione - ma purtroppo è bloccato in un garage di uno stabile posto sotto sequestro. Abbiamo chiesto l'intervento di Vigili del Fuoco, Polizia, Enpa e Carabinieri ma nessuno di loro può accedere a questi locali senza autorizzazione. I Carabinieri hanno chiesto anche l'intervento della Digos che non è intervenuta perché non c'erano motivi di ordine pubblico. Il maresciallo dei Carabinieri ci ha detto di mandare una mail per chiedere alla Prefettura di autorizzare l'accesso a questi locali per poter portare in salvo il gatto, cosa che abbiamo subito fatto".



Ma finora non si è mosso nulla. Il micio, probabilmente abbandonato, da alcune settimane andava regolarmente nella casa di una donna che abita nella zona dell'ex villaggio olimpico ma dall'8 maggio non si era più visto. Qualche giorno dopo era stata segnalata la presenza del gattino nelle cantine dell'ex Moi. a sette metri di profondità. "Abbiamo chiesto ai nostri conoscenti di inviare mail alle istituzioni per sbloccare questa situazione - continua Anna Orlando di Progetto A-Mici animali - Sembra assurdo che non si possa aprire per pochi minuti la grata, solo per il tempo di calare una scala e salvare il gatto".