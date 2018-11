Setter rapito a Venezia ritrovato 36 ore dopo a Chiasso: il lieto fine grazie a Facebook

L'appello della padrona di Skipper, sparito - come riportava il primo messaggio da Venezia - "mentre era legato davanti al supermercato Prix. Chi lo ha preso è transitato per Piazzale Roma", è stato condiviso migliaia di volte in tutta Italia. La diffusione delle foto del cane hanno permesso che si innescasse una gara di solidarietà per riportarlo a casa.



La segnalazione provvidenziale di una ragazza, a conoscenza della vicenda grazie al tam tam sui social e che l'aveva fotografato alla Stazione Centrale di Milano mentre saliva sul treno per Lugano delle 14.10 con il suo "rapitore", ha così fatto concentrare le ricerche tra le stazioni di Monza, Seregno, Como e Chiasso.



Da Como la segnalazione di un altro passeggero ha tenuta viva la speranza e proprio nella cittadina svizzera tra le 22.30 e le 23 l'animale è stato individuato dalla polizia in compagnia del suo "accompagnatore" e preso in custodia in attesa che la sua padrona lo raggiunga per riportarlo a casa. Un lieto fine che ha fatto gioire l'intera comunità social che era in apprensione per la sua scomparsa e che si era subito mobilitata provocando un'eco straordinaria.