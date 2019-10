Scozia, volontari salvano una megattera intrappolata nelle reti da pesca

Al largo delle isole Orcadi, un esemplare di megattera di dodici metri ha lottato per salvarsi la vita dopo essere rimasto intrappolato in attrezzatura da pesca. Non è chiaro da quanto tempo l'animale fosse bloccato ma i suoi ripetuti sforzi non sono bastati per liberarsi e sarebbe sicuramente morto, se un gruppo di volontari non fosse intervenuto in suo soccorso.