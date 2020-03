Quarantena per coronavirus, con quale amico è meglio trascorrerla?

E' una delle diatribe più lunghe della nostra storia: qual è l'animale da compagnia per eccellenza? Il cane o il gatto? Con questo sondaggio, che non ha alcuna valenza statistica, vogliamo solo mettere un po' di brio in queste lunghe settimane da quarantena. E invitiamo anche gli utenti che lo vorranno ad argomentare la loro scelta, usando lo spazio dei commenti. Mi raccomando, nessuna guerra per favore. Buon voto. E nel frattempo iscrivetevi al canale social Tgcom24 Animali!