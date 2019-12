Parco Natura Viva, è nato un canguro: è il primogenito di Mr e Mrs Grey

“La nascita di un canguro - spiega Camillo Sandri, veterinario e direttore tecnico del Parco - è sempre difficile da datare poiché il parto e le prime settimane di allattamento avvengono nel ventre della mamma senza che il piccolo sia visibile dall’esterno. Un mese fa ci accorgevamo già di qualcosa che si muoveva nel marsupio ma per vederlo saltar fuori e conoscerne il sesso, non ci resta che attendere qualche altra settimana”.

A quel punto poi, il piccolo continuerà ad andare e venire dal marsupio fin quasi al compimento dell’anno per continuare a succhiare il latte, scaldarsi ed essere accudito da Mrs Grey, che si sta dimostrando un’ottima mamma. “I tre compongono una famiglia molto equilibrata - prosegue Sandri - e il piccolo sembra essere il frutto di un vero 'colpo di fulmine' tra i genitori: nato a Parigi lui e in Germania lei, si sono incontrati la prima volta al Parco Natura Viva nel 2017. Si sono piaciuti subito e anche la nascita del loro primogenito non ha cambiato di molto il loro affiatamento: non si allontanano mai l’uno dall’altra e anche se lei protegge molto il piccolo, qualche volta lascia che il papà si avvicini fino ad annusarlo per bene”. Nei mesi a venire, sarà la mamma a seguire e guidare il cangurino nei suoi spostamenti fino a quando non diventerà completamente indipendente, proprio come un canguro grigio adulto dell’Australia orientale.