Obama, commosso addio al cane Sunny: "Ci mancherai terribilmente"

"Amava le bambine, anche quando la infastidivano mentre faceva il suo pisolino. Amava il nostro team e spesso li seguiva in giro, dando una mano nel loro lavoro. Era fieramente protettiva nei confronti di Bo, che aveva giustamente capito non essere sempre attento e vigile quanto lei. Aveva le sue eccentricità: a parte Bo, preferiva le persone agli altri cani; beveva in modo rumoroso e combinava un bel pasticcio. E, nonostante fosse un cane d'acqua portoghese, odiava bagnarsi", ironizza l'ex presidente. E poi, un ultimo saluto affidato a dolci parole: "Ci mancherà terribilmente e immaginiamo che ora sia insieme al suo fratello maggiore, a prendersi cura di lui e ad assicurarsi che stia bene", conclude l'ex presidente pubblicando diversi scatti che ritraggono Sunny anche in compagnia dell'allora Papa Francesco.