Obama, commosso addio al cane Sunny: "Ci mancherai terribilmente"

Con uno struggente messaggio su Instagram, Barack Obama hanno annunciato la morte del cane Sunny, un portoghese d'acqua. L'ex presidente statunitense ha salutato "l'amatissimo membro della famiglia" che era arrivato in casa Obama nel 2013. "Abbiamo preso Sunny all'inizio del nostro secondo mandato alla Casa Bianca e tutti noi, compreso il nostro primo cane, Bo (morto nel 2021, ndr.), ci siamo innamorati immediatamente di lei. E abbiamo anche fatto fatica a starle dietro, perché Sunny era una vera forza della natura", scrive sui social l'ex presidente che ricorda come la cagnolina amasse correre, giocare e ricevere tante coccole. "Per tredici anni, è stata al nostro fianco: sempre leale, sempre dolce, sempre pronta per una nuova avventura, ancora piena di grinta e bellissima fino alla fine dei suoi giorni", ricorda Barack Obama.
L'arrivo in famiglia
Durante la campagna elettorale che l'ha portato nuovamente a sedere nello Studio Ovale, l'allora candidato dem aveva promesso alle figlie Sasha e Maila che avrebbero preso un cane dopo il voto, a prescindere dall'esito. Nel 2013 gli Obama accolsero nella loro famiglia Sunny. Fatta eccezione della famiglia Biden, che ha adottato due cani e un gatto, i Trump hanno interrotto la lunga tradizione degli amici a quattro zampe alla Casa Bianca.
Il saluto anche a Bo
"Amava le bambine, anche quando la infastidivano mentre faceva il suo pisolino. Amava il nostro team e spesso li seguiva in giro, dando una mano nel loro lavoro. Era fieramente protettiva nei confronti di Bo, che aveva giustamente capito non essere sempre attento e vigile quanto lei. Aveva le sue eccentricità: a parte Bo, preferiva le persone agli altri cani; beveva in modo rumoroso e combinava un bel pasticcio. E, nonostante fosse un cane d'acqua portoghese, odiava bagnarsi", ironizza l'ex presidente. E poi, un ultimo saluto affidato a dolci parole: "Ci mancherà terribilmente e immaginiamo che ora sia insieme al suo fratello maggiore, a prendersi cura di lui e ad assicurarsi che stia bene", conclude l'ex presidente pubblicando diversi scatti che ritraggono Sunny anche in compagnia dell'allora Papa Francesco.