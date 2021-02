Milano, i gatti del Cimitero Monumentale sono a rischio sfratto

Milano, sotto sfratto i gatti del Cimitero Monumentale Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 1 di 10 Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 2 di 10 Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 3 di 10 Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 4 di 10 Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 5 di 10 Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 6 di 10 Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 7 di 10 Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 8 di 10 Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 9 di 10 Facebook / Colonia Cimitero Monumentale Milano 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono loro i veri custodi delle tombe, dei bronzi e delle sculture del Cimitero Monumentale di Milano: i gatti della colonia felina che da anni popolano quei viali di cipressi, curati e nutriti da un gruppo di gattare appassionate, che, attraverso un'apposita pagina Facebook, aggiornano sulle loro condizioni e organizzano raccolte pappa. Ma quei gatti sono a rischio sfratto. La direttrice del camposanto ha disposto che lo sgabuzzino abbandonato concesso nel 2017 per tenere al riparo i gatti in convalescenza e per custodire le scorte di cibo ora serva come magazzino per vecchie statue. L'appello, allora, delle gattare ad avere un altro spazio e l'intervento della politica. "Almeno fino all'estate potranno stare"...