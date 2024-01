Milano, cane infila testa nella griglia dell'aerazione: salvato dai vigili del fuoco

Uno sguardo rivolto ai suoi soccorritori, i vigili del fuoco distaccamento di via Darwin, a Corsico, zona sud di Milano, che dice tutto.

Così, la brutta avventura per una femmina di cane Husky siberiano di tre anni, Trishi, che aveva infilato la testa in una condotta della ventilazione di casa, restando intrappolata, si è trasformata in un lieto fine. Tratta in salvo, infatti, è in perfette condizioni di salute ed è stata subito riconsegnata ai proprietari. L'animale era sfuggito alla vigilanza dei padroni e, probabilmente per curiosare, ha infilato la testa in un condotto di aerazione la cui grata era stata temporaneamente rimossa per una serie di piccoli lavori di manutenzione in corso nell'appartamento.