India, volontari salvano un cane ricoperto di catrame: era attaccato al marciapiede con tutto il pelo

India, cane ricoperto di catrame salvato dai volontari Champi, il cane salvato dai volontari PETA 1 di 8 Champi, il cane salvato dai volontari PETA 2 di 8 Champi, il cane salvato dai volontari PETA 3 di 8 Champi, il cane salvato dai volontari PETA 4 di 8 Champi, il cane salvato dai volontari PETA 5 di 8 Champi, il cane salvato dai volontari PETA 6 di 8 Champi, il cane salvato dai volontari PETA 7 di 8 Champi, il cane salvato dai volontari PETA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci Sulle strade di Solapur, in India, i volontari della PETA hanno trovato Chamou, un cucciolo ricoperto di catrame e attaccato al marciapiede. Per ripulirlo lo hanno tosato dove possibile e usato litri di olio vegetale e di cocco per ammorbidire la sua pelle e farlo soffrire il meno possibile

Guardando le immagini, non si riesce a comprendere come questo cagnolino abbia fatto a sopravvivere per giorni, ricoperto di catrame e saldamente attaccato con tutto il suo pelo a un marciapiede di Salapur in India. Ci son voluti quattro giorni per ripulire Champi completamente. I volontari di Animal Rahat, un’organizzazione di soccorso per animali sostenuta dalla PETA, lo hanno trovato quando era a malapena riconoscibile.