Francia, acquistano un gatto Savannah su Internet: dopo qualche giorno scoprono che è una tigre

Hanno ordinato su Internet un gatto Savannah , ma una settimana dopo hanno scoperto di avere in casa una tigre di Sumatra di tre mesi. E' quanto accaduto a una coppia francese di Le Havre , che nel settembre 2018 ha risposto a un annuncio online per acquistare il gatto dalla razza rara e costosa pagando 6mila euro. Solo qualche giorno dopo l’arrivo dell’animale, i due si sono accorti che si trattava di una tigre, tra l'altro un esemplare di specie protetta, e hanno contattato le forze dell'ordine. Ne è nata un’indagine che ha portato a nove arresti. La coppia è invece accusata di traffico di specie protetta.

L'indagine sul traffico illegale di animali selvatici è durata due anni. A quanto pare, una banda organizzata affittava e vendeva animali selvatici a persone facoltose.

La tigre di Sumatra è una specie protetta, tenerla in casa non è permesso dalla legge e per trasportarla sono necessari vari permessi e documenti.

Il cucciolo di tre mesi arrivato a casa della coppia è ora stato preso in affidamento dall'Office français de la biodiversité. Non si sa come sia giunto in Francia, però è emerso che prima della vendita alla coppia era apparso in un video rap.