05 agosto 2021 17:03

Zebra in fuga da un allevamento nel Reggiano: per trovarla mobilitati carabinieri e droni

Dopo aver abbattuto un recinto alto due metri, è sparita nei boschi della provincia Reggiana: protagonista della rocambolesca fuga è la zebra Achille, esemplare di un anno di età e cinque quintali di peso. L'animale è scappato da un allevamento di Rivalta gestito da un veterinario

e ora, per ritrovarlo, sono mobilitati carabinieri forestali e polizia locale che stanno utilizzando anche droni. Dopo qualche ora di ricerche, Achille è stato avvistato dai carabinieri nel primo pomeriggio in località Ghiardo di Bibbiano, ma poi è riuscito nuovamente a far perdere le tracce.