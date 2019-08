Da giorni girava per Verona con la testa incastrata in una bottiglia di plastica. Gli animalisti di un gruppo locale sono riusciti a recuperare la gattina, otto mesi appena, e a liberarla. Un veterinario l'ha visitata trovandola in buone condizioni. E il gruppo Facebook, "La bacheca per tutte le emergenze degli animali", ha pubblicato sul social le foto della gatta dopo la liberazione.