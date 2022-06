27 giugno 2022 12:27

Usa, Mr Happy Face sbaraglia la concorrenza: è lui il cane più brutto del mondo

Camminata traballante, lingua sporgente e pelo a chiazze. Caratteristiche uniche che hanno permesso a un chihuahua di nome Mr Happy Face di conquistare il titolo di cane più brutto del mondo. Il concorso, organizzato a Petaluma, in California, dopo due anni di stop a causa della pandemia, celebra l'adozione e il salvataggio di animali domestici, indipendentemente dal loro aspetto fisico. Jeneda Benally, la proprietaria del cagnolino, ha vinto un premio in denaro di 1500 dollari e un viaggio a New York per un'apparizione televisiva al Today Show.