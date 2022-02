05 febbraio 2022 15:35

Sei mesi dopo i roghi in Sardegna la nuova vita di Cenerino: fu uno dei primi cuccioli salvati dalle fiamme

Fu il primo animale ricoverato presso la clinica veterinaria Duemari di Oristano durante l’incendio del Montiferru, il 27 luglio scorso. E a sei mesi da quelle fiamme che mandarono in fumo l'Oristanese e bruciarono la vita di centinaia di animali domestici e selvatici, oltre a causare ingenti danni a tutto il territorio e ai suoi abitanti, arriva un lieto fine: quel cucciolo di maremmano ribattezzato Cenerino, arrivato in gravi condizioni, è risorto dalle ceneri come la fenice. Ed è la stessa clinica a darne aggiornamenti sulla sua pagina Facebook. Cenerino, infatti, a fine luglio, appena arrivato dai veterinari tutto ustionato, fu messo sotto ossigeno per una grave polmonite da inalazione dei fumi dei roghi. Le sue condizioni erano disperate e si ipotizzava per lui la perdita del tartufo e la cecità. Le cure poi portarono alla sua guarigione in breve tempo e già i primi di agosto Cenerino trovò la sua famiglia, sempre nell'Oristanese