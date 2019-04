Sassari, dopo torture e ustioni il cane Fuego migliora: E un vero campione

Buone notizie dall'Ospedale Didattico Veterinario di Sassari dove è in cura il cane bruciato e torturato, ribattezzato Fuego. "E' un vero campione - scrivono i veterinari in un post su Facebook con una nuova foto del cagnolino - e sta guarendo molto bene. Deve continuare ancora le medicazioni per qualche settimana ma il problema renale è rientrato alla normalità". Alla fine un saluto a tutti coloro che si interessano dall'inizio delle sue condizioni di salute: "Vi ringraziamo per i doni che ci avete mandato, Fuego ha gradito molto"