Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Animali
1 di 3
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

la cagnolina madrina del Pet Carpet Film Festival

Rosita ruba la scena a Paola Barale alla Casa del Cinema di Roma

Alla Casa del Cinema di Roma le finali del Festival del Cinema per gli animali. Tanti artisti nella giuria, presieduta da Enzo Salvi e Grazia Di Michele

26 Set 2025 - 17:20
3 foto
roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri