Roma, al Bioparco anche gli animali festeggiano il Ferragosto

Al Bioparco di Roma anche gli animali festeggiano il Ferragosto. Eccoli durante i pasti mangiare decine di cocomeri, interi o a fette, freschi o congelati, insieme a speciali ghiaccioli a base di frutta e verdura. Domenica 18 agosto, in occasione della giornata internazionale dell'orango in programma il giorno dopo, il Bioparco organizzerà due incontri con i custodi del reparto primati che sarà a disposizione delle famiglie per svelare curiosità sul mondo degli oranghi, specie a serio rischio di estinzione.