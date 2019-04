Milano, Bambi cade nel Naviglio: salvato dai vigili del fuoco

Dal parco del Ticino o dalle Prealpi per un "bagno" fuoriprogramma nelle acque ancora fredde del Naviglio. Un cerbiatto ha rischiato di annegare trascinato dalla corrente, ma è stato salvato a Turbigo (Milano), in via Alzaia Naviglio Grande, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che si sono portati sul posto con due mezzi. L'allarme era stato dato da alcuni passanti; il piccolo Bambi, stremato ma in buone condizioni, una volta asciugato e riscaldato, è stato consegnato a un centro faunistico nel Milanese perché possa essere reintrodotto nel suo habitat