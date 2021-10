03 ottobre 2021 08:43

Mantova, riccio incastrato in una lattina: salvo per miracolo

Nel sottoscala adiacente al giardino di una casa di Mantova la signora Maura accoglie da anni una famigliola di ricci: alcune sere si è accorta che uno di loro era rimasto intrappolato in una lattina e non riusciva più a sfilarsela dalla testa. Grazie al suo intervento tempestivo è riuscita a liberare il riccio da quella morsa che, pochi minuti più tardi si sarebbe rivelata mortale. A causa degli aculei e del loro orientamento antero-posteriore, i ricci, quando rimangono incastrati non riescono più a sfilarsi. Ma eer fortuna tutto si è concluso con un lieto fine: ora il piccolo corre di nuovo felice in giardino.