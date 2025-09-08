Mantova, polizia ferroviaria salva un cigno precipitato sui binari

Un cigno stava volando sopra I'area ferroviaria di Mantova, quando, alcuni giorni fa, una forte raffica di vento gli ha fatto urtare i cavi elettrici in prossimità del binario 5 della stazione. L'animale è caduto a terra stordito, riportando ferite al collo e a un'ala. Vista la scena in diretta, gli agenti della polizia ferroviaria hanno immediatamente segnalato il fatto al dirigente di movimento, accertando che nessun convoglio fosse previsto in transito sui binari per poter avere margine d'intervento. I poliziotti sono riusciti a condurre il cigno fino a un'area verde adiacente ai binari. Immediatamente allertata, la centrale operativa della polizia provinciale, titolare per gli interventi sulla fauna selvatica, si è adoperata con personale specializzato che, raggiunti i binari in sicurezza, con apposite attrezzature, ha catturato il cigno. L'animale, a causa delle ferite, è stato trasportato presso la struttura "Loghino Bosco" di Curtatone per le cure necessarie e poi liberato. La scena del salvataggio in stazione, seguita da diversi passeggeri in attesa sulla banchina ferroviaria, si è conclusa con gli applausi per la riuscita dell'intervento.