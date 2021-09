08 settembre 2021 17:33

In Francia il più antico cimitero del mondo per gli animali domestici

Il "Cimetiere des Chiens" di Asnieres-sur-Seine, alle porte di Parigi, è considerato il più antico cimitero pubblico del mondo nel quale, fin dal XIX secolo, sono stati sepolti gli animali domestici. A oggi, secondo l'ultimo censimento, risultano riposare nel camposanto parigino oltre 40mila "migliori amici": per moltissimi di loro, a raccontare la storia che li ha legati ai loro compagni umani, sono una lapide, un monumento, un'iscrizione. Naturalmente al "Cimetiere des Chiens" non sono sepolti solo cani: tra gli animali più insoliti si trovano anche un cavallo da corsa, un leone, una scimmia. e poi conigli, criceti, topolini, uccelli, pesci. Tra le tombe più note spiccano però senza dubbio quella di Rin Tin Tin, vera star cinematografica, quella di Moustache, mascotte dell'armata napoleonica, e di Barry, famoso cane da soccorso impegnato in montagna.