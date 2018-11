Hiroshima, guardia e... gatti: chi sono il rosso e il nero che da due anni tentano di entrare al museo

Ormai da due anni, davanti all'Hiroshima Onomichi City Museum of Art, di Hiroshima, in Giappone si assiste a un divertente siparietto: guardia e... gatti. Due felini, infatti, uno rosso e uno nero, spuntati dal nulla in occasione di una mostra intitolata proprio "Gatti", a cura del fotografo Mitsuaky Iwago, tentano tutti i giorni, in tutti i momenti, di entrare nel museo e, all'ingresso, il personale cerca di "prenderli" sotto gli occhi di sorpresi visitatori. La storia dei due gatti "appassionati d'arte", ribattezzati Ken Chan e Gosaku, è così finita con video e foto su Twitter. Ma alla fine, chi la spunterà?