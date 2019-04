Gli snack del cane finiscono in eredità al... postino: il testamento diventa virale

clicca per guardare tutte le foto della gallery

I biscottini di Gretchen ora faranno felici gli altri cani che il postino incontrerà per strada. E' con questo intento che i padroni del cane, scomparso il giorno prima, hanno fermato il portalettere per consegnargli l'"eredità" del loro quattro zampe. L'uomo, infatti, insieme a lettere e raccomandate, ha l'abitudine di portare con sé snack da distribuire a tutti i cani del quartiere che serve. Anche Gretchen, in barba allo stereotipo di ringhiare e mordere il postino, aspettava la posta con grande gioia. Così, alla sua morte, l'inaspettato messaggio dei suoi padroni, la famiglia Cimino. La storia arriva dal Texas ed è stata resa nota grazie alla foto dei biscottini "ereditati" twittata dalla figlia del postino