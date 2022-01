31 gennaio 2022 07:34

Delfino spiaggiato a Imperia: inutili i soccorsi

Le hanno provate tutte anche i biologici dell'associazione Delfini del Ponente per riportarlo in mare aperto. Ma per il delfino che si è spiaggiato nel pomeriggio di domenica 30 gennaio alla Spiaggia d'Oro di Imperia, per motivi ancora in corso di accertamento, non c'è stato nulla da fare. E' morto dopo una breve agonia. Si tratta di un esemplare maschio di stenella, specie molto diffusa nel Mediterraneo, della lunghezza di circa un metro e 90 centimetri. Era ancora vivo ma sofferente quando è stato notato a riva da alcuni passanti. Vani i soccorsi. La carcassa è stata recuperata e portata all'Istituto Zooprofilattico, dove sarà sottoposta a esame necroscopico. A coordinare le operazioni la centrale operativa della Capitaneria di Porto di Imperia.