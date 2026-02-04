© Afp
Il cane ha conquistato il titolo più ambito negli States, ma insorgono gli animalisti europei: "Ha la coda e le orecchie tagliate, pratica non ancora vietata negli Usa"
Il dobermann pinscher di nome Penny, 4 anni, si è aggiudicato il titolo di cane più bello del mondo al 150esimo Show annuale del Westminster Kennel Club Dog Show, superando altri sei finalisti al Madison Square Garden di New York. Il premio è considerato il più prestigioso nel mondo delle esposizioni canine statunitensi. Ogni cane viene giudicato in base a quanto corrisponde all'ideale della sua razza. Il vincitore riceve trofeo, nastri e il diritto di vantarsi per tutto il 2026 del riconoscimento.
Il suo conduttore, Andy Linton, è un veterano ed ha così ottenuto un'altra vittoria dopo quasi quattro decenni. Linton vinse, infatti, il titolo già nel 1989 con un altro dobermann di nome Indy. Alla due giorni hanno partecipato 2.500 cani di oltre 200 razze e migliaia di spettatori.
E mentre le foto della premiazione di Penny fanno il giro del mondo, dall'altra parte dell'Oceano monta la polemica. "Ha le orecchie e la coda tagliate", è l'accusa degli animalisti europei da sempre contrari a una pratica oggi vietata nel Vecchio continente ma non ancora negli Stati Uniti.