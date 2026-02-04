Il suo conduttore, Andy Linton, è un veterano ed ha così ottenuto un'altra vittoria dopo quasi quattro decenni. Linton vinse, infatti, il titolo già nel 1989 con un altro dobermann di nome Indy. Alla due giorni hanno partecipato 2.500 cani di oltre 200 razze e migliaia di spettatori.



E mentre le foto della premiazione di Penny fanno il giro del mondo, dall'altra parte dell'Oceano monta la polemica. "Ha le orecchie e la coda tagliate", è l'accusa degli animalisti europei da sempre contrari a una pratica oggi vietata nel Vecchio continente ma non ancora negli Stati Uniti.