Biden annuncia la morte dell'amato cane Champ: "Mi mancherà"

"Il nostro amato pastore tedesco Champ è morto serenamente a casa". E' quanto si legge in una nota del presidente Usa Joe Biden e della first lady Jill, pubblicata dalla Casa Bianca. "E' stato il nostro compagno fedele e amato negli ultimi 13 anni ed è stato adorato da tutta la famiglia Biden", continua la nota presidenziale. "Nei nostri momenti più gioiosi e nei nostri giorni più dolorosi, era lì con noi, sensibile a ogni nostro sentimento ed emozione inespressi. Amiamo il nostro dolce, bravo ragazzo e ci mancherà sempre". Resta alla Casa Bianca l'altro cane del presidente, Major, il primo trovatello della storia a diventare first dog e che in questi mesi si è "contraddistinto" per aver morso alcuni membri dello staff presidenziale. "Major - aveva confessato Biden, - fu adottato perché mi era stato detto che avere un cane più giovane sarebbe stato il modo migliore per tenere in vita il vecchio Champ"