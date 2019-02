Esplode la passione micro pigs, piccoli maialini ripudiati quando crescono

Piccoli, teneri, da nascondere in borsetta o da sfoggiare su Instagram. Sono i micro pigs , piccoli maialini che stanno facendo impazzire le star hollywoodiane. Paris Hilton, George Clooney, la famiglia Beckam e Miley Cyrus sono solo alcune delle celebrieties che non hanno resistito al fascino dei baby suini. Ma gli animaletti non restano piccoli tutta la vita e quando crescono vengono ripudiati e, quindi, abbandonati.

L’allarme è stato lanciato da un centro di recupero dei maialini nel Lancashire, che accoglie tutti i micro pigs che una volta divenuti ingombranti vengono abbandonati. Dalla fattoria chiariscono come dietro questa tendenza ci sia una vera e propria industria che vende i piccoli suini per centinaia di dollari attestando, con un falso certificato, che resteranno mini per sempre.



Bastano pochi mesi, però, e i proprietari si accorgono che invece i maialini crescono eccome. Facilmente arrivano al quintale, cominciano a scavare e rovistare ovunque e nessuno vuole più tenerli con sé. La tendenza sta comunque prendendo piede e dal Lancashire fanno sapere di non avere più spazio per altri orfanelli. Sperano che qualcuno possa decidere di adottare questi ex micro pig, grassi e un po’ ingombranti ma alla disperata ricerca di un padrone.