È riuscita a sopravvivere l'asinella Camilla che era rimasta ferita durante l'eruzione dello Stromboli del 3 luglio 2019. Per otto anni l'asina è stata "in servizio" sull'isola siciliana di Ginostra trasportando residenti e turisti. Dopo l'incidente, Camilla è salita sul traghetto ex Ngi della Simari che l'ha portata in salvo a Lipari dove è stata curata dalla veterinaria Christine Berart. Al porto liparese di Sottomonastero i volontari dell'Enpa e di Legambiente hanno anche deciso di adottarla. Nella sua nuova casa l'asinella continuerà a ricevere cure costanti e sarà anche in compagnia di altri asinelli.