Dal Sudafrica alla Finlandia per l'estate boreale, il viaggio lungo 10mila chilometri di un falco europeo

Diecimila chilometri in volo per 42 giorni, dal Sudafrica alla Finlandia.

E' questa la straordinaria migrazione di una femmina di Falco pecchiaiolo occidentale, dotata di un sistema di localizzazione satellitare proprio in Finlandia al fine di tracciarne gli spostamenti. L'uccello ha trascorso l'estate australe intorno a Reitz, in Sudafrica. Ha poi iniziato il suo viaggio di ritorno verso nord, il 20 aprile, percorrendo in media 230 chilometri al giorno e seguendo una linea retta, con soli due piccoli cambiamenti di percorso. Il 2 giugno, infine, ha raggiunto la Finlandia per trascorrere l'estate boreale prima di tornare per la prossima stagione in Africa.