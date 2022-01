Croazia, cade in un burrone innevato: il cane gli salva la vita riscaldandolo per 13 ore

Un escursionista, Grga Brkić, si stava arrampicando quando è scivolato e caduto in un burrone innevato. Avendo riportato una grave frattura alla gamba, non poteva muoversi. Fortunatamente, con lui c'era il suo cane North, un Alaskan Malamute di otto mesi, che lo ha salvato dall'ipotermia coricandosi su di lui e riscaldandolo per 13 ore, fino all'arrivo dei soccorsi. È accaduto in Croazia. L'uomo è stato poi portato in ospedale e operato d'urgenza. Il cane sta bene, è rimasto illeso.