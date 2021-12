Condannato ex giocatore del Liverpool: non diede la ricompensa promessa a chi trovò il cane smarrito

Il calciatore aveva promesso una ricompensa di 30mila dollari a chiunque avesse trovato il suo cane. Foster Washington, il musicista che glielo riconsegnò, però, non ricevette nulla dal calciatore.

Così ha intentato una causa contro l'atleta a maggio, affermando che Sturridge gli doveva i soldi della ricompensa. E il Tribunale di Los Angeles gli ha dato ragione.

Gli atti processuali mostrano che è stata emessa una sentenza in contumacia, il che significa che Sturridge non ha risposto alla denuncia. L'ex attaccante di Chelsea, Manchester City, Liverpool e Inghilterra, ora gioca per la squadra di A-League Perth Glory.