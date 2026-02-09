Capaccio Paestum (Salerno), spunta un alligatore in un canale: è giallo
Non viene esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella dello scherzo
© Da video
A Capaccio Paestum (Salerno), nelle acque del canale consortile Laura Nuova, è stato avvistato un alligatore. A notarlo e immortalarlo, secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbe stato un imprenditore della zona, che avrebbe poi segnalato il fatto alla polizia municipale. Su Facebook, l'allarme è stato lanciato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (Anvvfc) di Capaccio Paestum, che ha pubblicato la foto dell'animale. È giallo sulla provenienza di quest'ultimo e c'è anche chi pensa che possa trattarsi di un giocattolo. Non viene esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella dello scherzo.
Sempre stando al giornale, in seguito alla segnalazione dell'imprenditore, il comandante della polizia municipale di Capaccio Paestum Antonio Rinaldi "ha attivato il protocollo di emergenza, coinvolgendo il Consorzio di Bonifica di Paestum, le guardie ecozoofile, il WWF e i volontari dei vigili del fuoco in congedo, per predisporre le operazioni di monitoraggio e recupero del rettile". "Riteniamo la fonte attendibile, non pensiamo si tratti di un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale. Stiamo procedendo, in collaborazione con le associazioni del territorio, a perlustrare l'area, che è particolarmente ristretta. Certo, mai ci era capitato un caso del genere", ha detto Rinaldi a la Repubblica. Il comandante della polizia municipale di Capaccio Paestum ha inoltre invitato la popolazione a non avvicinarsi al luogo in cui è stato avvistato l'animale. Nel canale sono state collocate esche in quattro diversi punti e l'area è sottoposta a sorvoli con droni, si legge su Il Mattino.
Le ipotesi
Per quanto riguarda la provenienza dell'animale, tra le prime ipotesi c'è anche quella che l'alligatore potrebbe essere stato detenuto illegalmente e poi abbandonato nel canale. Per i naturalisti, riporta la Repubblica, "dallo scatto potrebbe anche trattarsi di un animale giocattolo di gomma, gli osteodermi laterali sembrano troppo marcati e precisi".
Infine, si legge ancora su Il Mattino, anche l'assessore regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, sta monitorando la situazione e "ha promosso un confronto con un gruppo di esperti dell'Università di Salerno per approfondire la reale attendibilità dell'avvistamento e definire le eventuali misure da adottare".