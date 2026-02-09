Capaccio Paestum (Salerno), spunta un alligatore in un canale: è giallo

Sempre stando al giornale, in seguito alla segnalazione dell'imprenditore, il comandante della polizia municipale di Capaccio Paestum Antonio Rinaldi "ha attivato il protocollo di emergenza, coinvolgendo il Consorzio di Bonifica di Paestum, le guardie ecozoofile, il WWF e i volontari dei vigili del fuoco in congedo, per predisporre le operazioni di monitoraggio e recupero del rettile". "Riteniamo la fonte attendibile, non pensiamo si tratti di un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale. Stiamo procedendo, in collaborazione con le associazioni del territorio, a perlustrare l'area, che è particolarmente ristretta. Certo, mai ci era capitato un caso del genere", ha detto Rinaldi a la Repubblica. Il comandante della polizia municipale di Capaccio Paestum ha inoltre invitato la popolazione a non avvicinarsi al luogo in cui è stato avvistato l'animale. Nel canale sono state collocate esche in quattro diversi punti e l'area è sottoposta a sorvoli con droni, si legge su Il Mattino.