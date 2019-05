Brindisi, quasi uccisa dalla pesca a strascico: tartaruga di 60 anni salvata da una bimba

Una storia a lieto fine quella di una tartaruga Caretta caretta di 60 anni. Quasi ucciso dalla pesca a strascico, l'animale è stato salvato da una bambina al largo di Marina di Fasano (Brindisi) e curato da una malattia polmonare al Centro recupero tartarughe marine di Torre Guaceto (Brindisi). La tartaruga, ribattezzata Giorgia come la sua salvatrice, era stata notata dalla piccola, 8 anni, durante una gita in barca con la famiglia. Stava visibilmente male e non riusciva ad immergersi. I genitori di Giorgia l'hanno recuperata e portata al Centro recupero di Torre Guaceto. Se non fosse stata soccorsa, sarebbe morta in breve tempo. A quasi due mesi dal recupero, la tartaruga è tornata in acqua.