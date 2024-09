Sassari, cane sordo e cieco massacrato di botte muore dopo tre giorni

"Non conosco i fatti, e per questo non esprimo giudizi affrettati. Ma se veramente questo povero cane cieco e sordo è stato brutalmente picchiato fino alla morte l'unica domanda che mi pongo è perché? - scrive il primo cittadino su Facebook. - Quale colpa aveva questo povero animale se non quella di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato? Sin da subito ci siamo messi a disposizione dell'autorità giudiziaria affinché, se i fatti come narrati corrispondessero al vero, i responsabili possano essere perseguiti nelle sedi opportune. Maltrattare un animale, oltre a essere un'azione deplorevole e incommentabile, è un reato. Certo che nessuna pena potrà mai essere idonea a reprimere la malvagità che alberga nel cuore di alcuni uomini".