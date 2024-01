Belfast, gatto va a scuola tutti i giorni: diventa studente ad honorem sul sito dell'istituto

Patches ha trovato il suo posto "al primo banco" in una scuola elementare di Belfast, la Leadhill Primary School, diventandone ufficialmente la mascotte. "Il mio giardino è dirimpetto all'elementare di Belfast, - scrive su un gruppo Facebook di amanti di felini la proprietaria, emigrata in Irlanda del Nord, rendendo così nota anche in Italia questa storia - e il mio gatto Patches va talmente tanto a scuola che lo hanno messo sulla pagina iniziale del sito internet della scuola stessa". Un plus, insomma, nell'offerta formativa e didattica di quell'istituto, in questi giorni che nel Belpaese sono di open days, preliminari alle iscrizioni.

Tgcom24

"La preside, Mrs Anne Millis, lo adora - continua il racconto. - I bambini anche, e lui ama la gente". La Leadhill Primary School di Belfast, come si legge sul sito ufficiale, è "affettuosamente conosciuta, da più di 50 anni, come 'la gemma nascosta delle colline di Castlereagh'", conta 160 alunni, oltre al gatto Patches, e si presenta come "un ambiente inclusivo e solidale: una comunità felice in cui le caratteristiche individuali di ogni bambino contano".

"Lo bocceranno di sicuro per tenerlo più a lungo in quella scuola", è uno dei commenti sotto il post tra i tanti che hanno mostrato apprezzamento per questa storia nordirlandese. Magari un giorno anche Patches potrà diplomarsi, come accadde a Gatto Bernardo, mascotte da oltre 10 anni dell'Ics Pasquini di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia.