Bangkok, tinge il pelo al cane: l'animale perde un orecchio

Poco dopo l'applicazione della tinta, uno dei due orecchi di Diffy è infatti gonfiato: il cane a quel punto è stato portato dal veterinario che non ha potuto far altro che amputare l'orecchio per evitare che l'infezione si diffondesse.



E' stata la stessa padrona di Diffy a raccontare la vicenda sui social, accusando il negozio che le ha venduto la tinta: secondo la donna, le sostanze chimiche contenute, e non regolarmente indicate, avrebbero causato la reazione allergica.