Bahamas, il cane Miracle estratto vivo dalle macerie dell’uragano Dorian

Denutrito ma non in pericolo di vita - "Miracle era nient'altro che un mucchietto di ossa - ha dichiarato Lauree Simmons, fondatrice e presidente di Big Dog Ranch Rescue - ma aveva ancora la forza di scodinzolare. Ora il cane sta meglio ed è sotto il controllo del veterinario che dovrebbe permettergli di riprendersi completamente". Miracle è sopravvissuto per circa 20 giorni bevendo acqua piovana.

Le ricerche continuano - "La scoperta di Miracle è un segnale di speranza per tutti", ha aggiunto la Simmons all'Abc News. Big Dog Ranch Rescue non ha mai interrotto le ricerche degli animali dispersi a seguito dell'uragano Dorian. Fino ad oggi, sono stati in grado di recuperare 139 cani.