Morto in Australia uno dei due pinguini della famosa coppia gay

“Ha subito iniziato a cantare, cosa che è stata magnificamente ricambiata dalla colonia”, ha fatto sapere l'acquario. Richard Dilly, direttore generale dellla struttura, ha dichiarato: “La perdita di Sphen è straziante per la colonia di pinguini, per il team e per tutti coloro che sono stati ispirati o influenzati positivamente dalla storia di Sphen e Magic”. Sphen ha vissuto una esistenza lunga e completa per un pinguino Gentoo, una specie con una durata media di vita di circa 12-13 anni. Lui e Magic condividevano un legame inseparabile: i due venivano spesso visti insieme al di fuori della stagione riproduttiva, una rarità per questo tipo di animali. "L'attenzione del team è ora su Magic, che presto si preparerà per la sua prima stagione riproduttiva senza Sphen", ha detto Dilly.