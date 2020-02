Australia, è morto Billy, il koala salvato dagli incendi rimasto con le zampe ustionate

Anche Billy, il koala simbolo degli incendi in Australia, che era stato salvato pur rimanendo con le zampe ustionate, ha perso la sua battaglia. Trovato prima di Natale con gravissime ferite, è morto nonostante i grandi sforzi messi in atto dai volontari del Adelaide & Hills Koala Rescue. Troppo gravi le bruciature alle zampe e, secondo gli esperti, a peggiorare in maniera irreversibile le sue condizioni di salute ha contribuito lo stress subìto a causa degli incendi che hanno devastato quasi l'intera Australia.

Le foto di Billy, con le zampe ferite, erano diventate virali facendo il giro del mondo. Billy era diventato il simbolo della sofferenza degli animali nella forza distruttiva degli incendi australiani. Tutti hanno sperato che il koala più famoso del mondo si salvasse, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Billy non ce l'ha fatta e a dare la triste notizia sono stati i responsabili del centro di recupero.



"Abbiamo notizie molto tristi da condividere con voi - ha comunicato il centro di recupero della fauna selvatica di Adelaide -. Il nostro caro Billy non è riuscito a terminare il suo viaggio di recupero. Sembrava stare meglio ma le ferite e lo stress per la tragica esperienza vissuta, sono stati troppo per lui. Grazie a tutti per il vostro amore".