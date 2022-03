Bimba gioca coi gorilla

Tgcom24

La fondazione Aspinall, un'associazione che si batte per rimette in libertà animali tenuti in cattività, ha diffuso sulla rete un video, risalente a al 1990 in cui una bambina di diciotto mesi gioca tranquilla con dei gorilla all'interno di un recinto all' Howletts Wild Animal Park del Kent in Inghilterra. Le immagini girate, diffuse con l'intento di dimostrare l'affabilità di questi animali e di raccogliere fondi per poterli riportare nel loro habitat naturale, mostrano la piccola Tansy Aspinall, figlia del presidente della fondazione Damian Aspinall, mentre sorridente e per nulla intimorita gioca con i gorilla. " I gorilla - ha dichiarato Tansy al Daily Mail che ha riportato la notizia - sono animali così dolci, gentili e simili agli uomini, spero che questo sia un modo per farlo capire alla gente".