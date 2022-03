Tgcom24

Si chiama Obie e con i suoi 35 chilogrammi - decisamente troppi per una cane delle sue dimensioni - si è guadagnato addirittura una pagina Facebook dove viene raccontata passo per passo la sua battaglia contro il sovrappeso. L'animale è stato adottato dalla veterinaria Nora Vanetta di Portland, dopo che gli anziani padroni, per motivi di salute, non riuscivano più a occuparsi di lui.