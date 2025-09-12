Arcaplanet celebra la seconda edizione della veleggiata con gli animali nel Golfo di Lerici

L'iniziativa unisce sport, natura e amore per gli amici a quattro zampe. L'obiettivo è rafforzare il legame tra pet e pet parent ma soprattutto una donazione speciale per gli animali dei rifugi locali
© Ufficio stampa
Si è conclusa con un grande successo la seconda edizione della "Veleggiata 4 Zampe nel Golfo", l'iniziativa organizzata il 6 settembre a Lerici che unisce sport, natura e amore per gli animali. Promossa da Arcaplanet in collaborazione con il Circolo della Vela ERIX, l'evento ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi equipaggi composti da pet e pet parent, che hanno solcato le acque del Golfo dei Poeti per vivere una giornata indimenticabile all'insegna della condivisione e del divertimento.
L'obiettivo dell'evento, nato per celebrare il legame tra pet e pet parent, è stato pienamente raggiunto. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di condividere un momento unico con il proprio pet, supportati per tutta la durata della veleggiata dal team Arcaplanet. "Un'attività all'aria aperta come la vela è un'occasione preziosa per rafforzare la relazione di amicizia e affiatamento, ma anche un arricchimento per la routine del cane, perché gli permette di odorare, di stare nella natura e di avere nuovi stimoli", ha commentato il team di veterinari del brand. "Per rendere questa esperienza davvero piacevole anche per i pet, è importante che i cani siano già abituati alla barca, non soffrano di cinetosi e abbiano confidenza con l’acqua. Con questi semplici accorgimenti, la veleggiata diventa un momento di svago e complicità, in cui il cane, da vero aiutante proattivo, partecipa con naturalezza alla vita di bordo accanto al proprio gruppo familiare".
Un’iniziativa che ha mostrato come sia possibile costruire sinergie virtuose tra aziende e comunità locali, unendo la passione per gli animali a un impegno concreto verso il territorio. A rafforzare questo legame, Arcaplanet ha annunciato una donazione speciale per gli animali dei rifugi locali. Ogni equipaggio, prima della partenza, ha ricevuto un kit di benvenuto contenente gadget per i pet parent e giochi e snack per i loro amici a quattro zampe. All’evento ha partecipato anche Kippy, partner innovativo di Arcaplanet, che ha supportato l’iniziativa con i suoi tracker GPS avanzati, utili a monitorare attività e sicurezza dei pet. La giornata si è conclusa in un clima di festa con la cerimonia di premiazione, che ha celebrato non solo i partecipanti, ma soprattutto i loro amici a quattro zampe, con categorie di premi divertenti e giocose, pensate per valorizzare lo spirito giocoso e l’entusiasmo che hanno animato l’evento.
