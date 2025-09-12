Arcaplanet celebra la seconda edizione della veleggiata con gli animali nel Golfo di Lerici

Un’iniziativa che ha mostrato come sia possibile costruire sinergie virtuose tra aziende e comunità locali, unendo la passione per gli animali a un impegno concreto verso il territorio. A rafforzare questo legame, Arcaplanet ha annunciato una donazione speciale per gli animali dei rifugi locali. Ogni equipaggio, prima della partenza, ha ricevuto un kit di benvenuto contenente gadget per i pet parent e giochi e snack per i loro amici a quattro zampe. All’evento ha partecipato anche Kippy, partner innovativo di Arcaplanet, che ha supportato l’iniziativa con i suoi tracker GPS avanzati, utili a monitorare attività e sicurezza dei pet. La giornata si è conclusa in un clima di festa con la cerimonia di premiazione, che ha celebrato non solo i partecipanti, ma soprattutto i loro amici a quattro zampe, con categorie di premi divertenti e giocose, pensate per valorizzare lo spirito giocoso e l’entusiasmo che hanno animato l’evento.