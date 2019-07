Addio a Camilla, l'asinella sopravvissuta a Stromboli | Una morte inaspettata

È morta Camilla, l'asinella che era riuscita a sopravvivere alla terribile eruzione di Stromboli del 3 luglio 2019. La piccola era stata portata a Lipari per essere curata dai veterinari ma alla fine non ce l'ha fatta: le sue ustioni erano troppo gravi e i gas inalati l'avevano danneggiata irrimediabilmente. A prendersi cura di lei, oltre alla dottoressa Christine Berart, erano stati i volontari di Legambiente che avevano deciso di adottarla per darle una nuova vita anche con la compagnia degli altri asinelli.

La sua storia - Era stata al servzio dell'isola per otto anni: Camilla trasportava turisti e residenti. Poi l'incidente le ha cambiato la vita. Una volta portata al porto Liparese, era stata accolta anche con una festa di benvenuto dai cittadini. Così, doveva iniziare un futuro migliore per l'asinella, ma all'improvviso le sue condizioni si sono aggravate.



L'addio - "Con rabbia, tristezza ed enorme senso di impotenza vi comunichiamo che Camilla, l'asinella di Ginostra, non c'è più. Si è spenta questa stamattina, dopo che le sue condizioni erano precipitate. Per lei erano arrivati tanti farmaci importanti, creme e pomate", ha scritto su Facebook il presidente di Legambiente, Luis Mazza. "Due veterinari, la cara Christine Berart e l'enorme Valerio Cullò, si sono presi cura di lei idratandola, medicandola e alimentandola in vena. Ma non abbiamo potuto fare di più: le ustioni erano estese e i gas e l'aria bollente inalati avevano danneggiato irrimediabilmente la sua glottide. Se ne è andata adagiata su un fianco, muovendo a sincrono le sue gambe come se corresse chissà dove. Buona corsa, Camilla".