Il maremmano ora è in cura 24 settembre 2019 08:06 "Gli hanno sparato e lo hanno investito, mi vergogno": lʼira del sindaco sardo contro chi ha maltrattato il cane Ignazio Il maremmano vagava nella campagne di Norbello (Oristano); catturato è stato portato nella clinica veterinaria Duemari, che ha già curato il pittbull Palla

Vagava con la pancia squarciata nelle campagne di Norbello (Oristano), prima di essere catturato e portato per le cure alla clinica veterinaria Duemari, diventata famosa per aver salvato il pitbull Palla. Il protagonista di questa nuova storia di maltrattamenti nei confronti degli animali è un vecchio maremmano, Ignazio. "Investito , con gabbia toracica sfondata, perforazione del polmone da una costola fratturata, già sparato in precedenza e operato d'urgenza", hanno comunicato i veterinari sulla loro pagina Facebook mostrando le foto del cane. "Provo vergogna di far parte della razza umana", commenta sui social il sindaco Matteo Manca.

"Gli hanno sparato ed è stato investito": quante ne ha passate il maremmano Ignazio nella campagne sarde? Facebook 1 di 4 Facebook 2 di 4 Facebook 3 di 4 Facebook 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci La rabbia del sindaco di Norbello"E' stato investito, sparato e probabilmente picchiato - ha raccontato il sindaco di Norbello sulla sua pagina Facebook. - Non ho neanche parole per descrivere lo schifo che provo e la vergogna di far parte della razza umana come il bastardo vigliacco che ha fatto questo".