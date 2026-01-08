Logo Tgcom24
LONDRA

William e Kate incontrano medici e pazienti in un ospedale

La visita al Charing Cross Hospital in pieno inverno, accolti da sorrisi e"applausi

08 Gen 2026 - 17:12
01:03 

Il principe William e la principessa Kate hanno incontrato il personale medico, i volontari e i pazienti di un ospedale londinese. La visita al Charing Cross Hospital, nella zona ovest di Londra, è stata organizzata per mettere in luce il lavoro degli operatori sanitari durante il periodo invernale, quando le richieste di aiuto sono maggiori. Al momento di lasciare la struttura, la coppia reale è stata salutata con applausi dal personale.

