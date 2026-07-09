Le proteste

Volkswagen pianifica il taglio di 120mila posti: i lavoratori scendono in piazza

Il quotidiano tedesco "Bild" è entrato in possesso di un documento interno alla casa automobilistica che presenta un piano per uscire dalla crisi

09 Lug 2026 - 17:50
00:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
volkswagen
germania
lavoro
video evidenza