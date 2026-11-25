Un uomo si è dato fuoco vicino al palazzo presidenziale e al ministero della Cultura a Varsavia. Lo rende noto Polsat News. "I nostri agenti sono stati i primi a intervenire", ha dichiarato il colonnello Bogusław Piórkowski, portavoce del servizio di protezione dello Stato. L'uomo è stato trasportato in ospedale e secondo l'agenzia di stampa polacca Pap, si trova in terapia intensiva. L'area è stata isolata momentaneamente dalle autorità. La polizia non ha ancora rilasciato alcun dettaglio sull'accaduto.