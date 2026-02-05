Futura Nazione, Vannacci arruola i primi fedelissimi: Borghezio e Pozzolo

È un attacco frontale quello di Roberto Vannacci alla Lega e a Matteo Salvini, nella sua prima uscita pubblica dopo l’addio al Carroccio. “Il traditore è Salvini” afferma l'ex generale. Nel mirino le scelte del leader leghista, dal sì al decreto armi alle “giravolte” sulla legge Fornero, giudicate incoerenti rispetto agli annunci politici. Intanto prende forma il suo nuovo progetto politico. Tra i primi a schierarsi al suo fianco l’ex leghista Mario Borghezio e l’ex deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo.



