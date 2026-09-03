Vannacci-Financial Times, la moglie lo difende: sui social brinda a Putin
Il leader di Futuro Nazionale può contare sul sostegno della moglie, dopo che il quotidiano britannico ha messo nel mirino lui e le sue posizioni considerate filorussedi Erika Sità
Il quotidiano britannico Financial Times ha messo nel mirino le posizioni di Roberto Vannacci considerate filorusse e l'impatto che potrebbero avere sulla rielezione di meloni alle prossime politiche. La moglie del generale lo difende sui social: "Ai miei amici russi, sopratutto a Vladimir Putin, e al cavallo di troia italiano... Za zdorov'ye!".